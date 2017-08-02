Почти 60 новых школ намерены построить в Московской области до 2018 года. Об этом сообщила глава регионального Министерства образования Марина Захарова.

Она отметила, что в 2017 году в эксплуатацию будет сдано 26 образовательных учреждений, более 30 школ планируется открыть в 2018 году.

«В государственной программе в следующем году у нас стоит строительство пяти пристроек и пяти реконструкций. И с учетом того, что некоторые объекты могут переноситься, мы планируем, что более 30 школ будет сдано», — приводит слова Захаровой портал «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в текущем году также будет построен спортивный объект, который также считается образовательным.