В первые годы существования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское «Динамо» было одним из самых стабильных участников плей-офф. При небольшом бюджете клуб в первые шесть сезонов лиги пять раз участвовал в Кубке Гагарина, дважды проходя первый раунд. Однако уже с 2014 года рижане три сезона подряд задолго до конца регулярного чемпионата лишаются шансов продолжить выступление весной. А в розыгрыше КХЛ-2016/2017 они и вовсе заняли последнее место в Западной конференции.

С учетом принятой лигой стратегии на сокращение числа участников повторение такого результата может быть чревато исключением из КХЛ. В этих условиях совет директоров латвийского клуба сменил руководство команды, назначив главным тренером легенду и лучшего игрока в истории своего хоккея постсоветского периода Сандиса Озолиньша, обладателя Кубка Стэнли-2001 в составе «Колорадо Эвеланш» и финалиста Кубка Стэнли-2003 в составе «Анахайм Манти Дакс». Генеральным менеджером клуба стал бывший крайний нападающий сборной Латвии Гиртс Анкипанс, в предыдущие два сезона помогавший Петерису Скудре в тренерском штабе нижегородского «Торпедо» — одной из самых ярких и неуступчивых команд КХЛ. В эксклюзивном интервью «Известиям» 41-летний функционер поделился мнением о том, как скажется на команде отсутствие у Озолиньша тренерского опыта, и рассказал, как «Динамо» намерено выживать в лиге.

— Задачи клуба на сезон уже определены?

— Максимально хорошо делать свою работу. Как генеральный менеджер ставлю задачу выигрывать каждую игру. А концептуальные задачи на турнир должно ставить руководство клуба — оно пока их не озвучивало. Спасибо президенту клуба Юрису Савицкасу и совету директоров «Динамо», что у нас есть все для спокойной работы. Постараемся оправдать их доверие и выполнить любую задачу, которую нам поставят.

— Почему решили сменить работу старшим тренером в «Торпедо» на менеджерскую деятельность?

— Тонкий вопрос. Это бизнес (смеется). А если отвечать серьезно, то мне очень нравилось работать в Нижнем Новгороде, хорошие воспоминания о двух сезонах в «Торпедо». Но появилось предложение из родного города Риги, от клуба, в котором я отыграл хорошие пять сезонов. Собралась наша старая команда в лице Сандиса Озолиньша и вошедших в его штаб Родриго Лавиньша, Александрса Ниживийса, Юриса Клоданса и Райвиса Миезанса. Руководство «Динамо» дало нам шанс использовать свой опыт и принести пользу команде. От такого отказаться было невозможно.

— Вы уже адаптировались к просмотру матчей из VIP-ложи, а не из-за тренерского бортика?

— Всегда тяжело переходить из игроков в тренеры. И нелегко переквалифицироваться из тренеров в генеральные менеджеры. Но скажу, что между тренером и генеральным менеджером разница не такая большая, как между хоккеистом и тренером. Поэтому сейчас мне было легче перестроиться.

— Почему при назначении главного тренера выбор был сделан в пользу Сандиса Озолиньша?

— Кандидатов было пятеро. И из Латвии, и из числа иностранцев. На мой взгляд, выбрана оптимальная кандидатура. Причина такого выбора одна: Сандис — это знаковая фигура для латвийского хоккея, блестяще проявивший себя игрок с огромным опытом. Конечно, мы все осознаем, что тренерского опыта у него нет. Но есть большое желание работать в этой должности и добиться результата с «Динамо». А мотивированный Сандис — это может быть сильнее любого опыта. Мы с ним работаем в тесном контакте, и я вижу, насколько он сейчас заряжен на работу, как заставляет игроков выкладываться на тренировках и в контрольных матчах.

— В это межсезонье в НХЛ уехало несколько ключевых хоккеистов российских клубов. Это повышает шансы рижского «Динамо» в борьбе за выход в плей-офф КХЛ?

— Мы адекватно оцениваем силу и возможности российских клубов. В России достаточно мастеров высокого уровня, которые способны качественно заменить уехавших звезд. Поэтому мы не смотрим на проблемы других команд. Для достижения результата в КХЛ нам нужно развиваться самим, а не рассчитывать на кризис в других клубах. Думаю, лига развивается в правильном направлении. Да, отдельные хоккеисты уехали за океан. Но в последние сезоны КХЛ стала намного сильнее из-за того, что появилось много хороших молодых тренеров с системными взглядами на игру. И хоккей стал системным, что снизило зависимость лиги от звезд. В первые годы существования КХЛ звездам было очень просто демонстрировать свой класс исключительно благодаря собственному личному таланту. Потом появилось много иностранных тренеров, привнесших сюда другой хоккей. А затем подросли и хорошие молодые специалисты – Алексей Кудашов, Петерис Скудра, Андрей Скабелка. Они прививают своим командам системный хоккей, который дает результат независимо от звезд.

— «Динамо» оказалось последним клубом в Западной конференции прошлого сезона, а именно спортивный результат является основным критерием рейтинга КХЛ при исключении из лиги.

— Задача «Динамо» — каждый сезон максимально хорошо работать. И побеждать в каждом матче. А дальше уже решать лиге, сколько должно быть команд. КХЛ — это бизнес-проект, который наверняка осознает свои цели и способы их достижения.

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