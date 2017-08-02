Две новые школы в Казани будут сданы к новому учебному году-2017/18 Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев.

Новые учебные учреждения будут располагаться по улице 2-я Азинская и в микрорайоне 6б жилого комплекса «Седьмое небо».

Гимаев добавил, еще две школы планируется открыть к сентябрю 2018 года. Образовательное учреждение на 800 мест будет располагаться в жилом комплексе «Светлая долина». Еще одну школу на 1224 места планируется построить в квартале 11-8 жилого района «Салават Купере», передает ИА «Татар-информ».

Помимо этого, новые школы построят к 2018 году в населенных пунктах Татарское Бурнаево, Казанка, Кулешаш и Уруссу.

Ранее «Известия» сообщали, что на подготовку школ Казани к новому учебному сезону затратят более 95 млн рублей. Эти средства направят на проведение капитального ремонта в 13 образовательных учреждениях столицы Татарстана.