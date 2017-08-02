Подписание президентом Украины Петром Порошенко поправок в бюджет об увеличении военных расходов может стать крайне тревожным сигналом. Об этом в среду заявил журналистам «РИА Новости» полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«...Поправки предусматривают ассигнования на вооружения отнюдь не только оборонного характера. Во-вторых, поправки заставляют задуматься о приоритетах действующего украинского руководства», — сказал Грызлов.

Во вторник Порошенко подписал поправки в бюджет текущего года, которые предусматривают закупку танков «Оплот», ракет и строительство завода по производству боеприпасов.

На минувшей неделе американская газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Пентагона и Госдепа поставить на восток Украины вооружения, в том числе противотанковые ракеты Javelin. Отмечалось, что инициатива была одобрена министром обороны США Джеймсом Мэттисом.