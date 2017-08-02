Памятные сувениры с церемонии прощания с солистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном выставлены на продажу на интернет-аукционе eBay, передает издание Kerrang.

По данным журнала, гости церемонии получили различные предметы, связанные с Беннингтоном, на память. Среди них браслеты, которые выдавались для прохода на концерты Linkin Park, ленты, бейджики, а также значки с выгравированной подписью Беннингтона. Спустя некоторое время эти сувениры появились на продаже на сайте eBay.

Сообщается, что стоимость памятных подарков достигает $50 тыс.

Напомним, солист Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Расследование подтвердило, что это было самоубийство.