В Курске стартовала поисковая экспедиция «Вахта памяти-2017». В работах примут участие более 150 участников из шести регионов России. До 15 августа планируется извлечь останки советских воинов в четвертом военном городке, где в 1941–1943 годах располагался фашистский лагерь, сообщает KurskCity.ru.

Поисковый отряд «Курган», ведущий раскопки в Поныровском районе, на Северном фасе Курской дуги, обнаружил три пулеметных расчета и останки шестерых солдат. В региональной Книге памяти значатся имена около 3,5 тыс. военнослужащих и мирных жителей, погибших на территории Курской области.

В 2017 году в рамках «Вахты памяти» планируется провести 1,349 тыс. поисковых экспедиций, в которых примут участие более 30 тыс. человек. Участники отправятся в 37 регионов России, где проходили сражения в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в так называемых тыловых регионах предусмотрены работы на местах крушений советских самолетов.