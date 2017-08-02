Украина грозит ввести санкции в отношении белорусских производителей за поставки товаров в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Об этом в интервью изданию «Белорусские новости» сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

«Мы предупреждаем официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции», — заявил дипломат.

По его словам, Киев также постарается «сделать всё, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже».

Посол отметил, что предприятиям, поставляющим продукцию на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, будет закрыт украинский рынок.