Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что вслед за Евросоюзом четыре страны-партнера — Черногория, Албания, Норвегия и Украина — решили продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна — член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», — отмечается в заявлении евродипломата.

Совет Европейского союза 28 июня официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.