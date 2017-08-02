Пенс обвинил Россию в попытке дестабилизации ситуации на Балканах
Россия пыталась дестабилизировать ситуацию на Балканах и организовать государственный переворот в Черногории. С таким заявлением на заседании Адриатической Хартии выступил вице-президент США Майк Пенс.
По словам американского политика, Россия «пытается силой» определить новые международные границы. В частности, Москва хотела дестабилизировать регион и «разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы».
Пенс заявил, что «московские агенты» якобы пытались помешать выборам в Черногории и даже убить премьер-министра, лишь бы не допустить вступление страны в НАТО.
Заявление вице-премьера США было встречено аплодисментами, отмечает РИА «Новости».
Запад неоднократно обвинял Россию в подготовке государственного переворота в Черногории. При этом какие-либо доказательства так и не были представлены. Москва отвергала эти обвинения, называя их голословными.