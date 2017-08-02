Глава Госдепа Рекс Тиллерсон не хочет тратить средства (почти $80 млн), выделенные конгрессом на борьбу с пропагандой террористических организаций и дезинформацией, которая якобы поступает из России. За пять месяцев госсекретарь не подал ни одного запроса на получение денег, пишет Politico со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

В результате $60 млн из этого фонда перешли Пентагону, а оставшиеся $19,8 млн остаются нетронутыми в Госдепе. Помощники Тиллерсона отклоняют предложения кадровых дипломатов потратить эти средства на борьбу с влиянием противников США.

Один из помощников госсекретаря, Хэммонд, сказал изданию, что, вероятно, нежелание тратить эти средства связано с опасениями вызвать «гнев Москвы». По его словам, такое необычное нарушение работы Госдепа связано с тем, что решения сегодня принимаются небольшой группой людей, которые ведут тонкую игру. Всё это, говорит помощник госсекретаря, приводит к путанице и задержкам в работе ведомства.

На брифинге в минувший вторник Тиллерсон заявил, что в настоящее время перед Москвой и Вашингтоном встает вопрос сохранения уровня стабильности отношений и возможности избежать открытого конфликта.

В предстоящие выходные глава Госдепа встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях форума АСЕАН в Маниле.