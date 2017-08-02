Ответные меры России на ужесточение американских санкций могут затронуть договоренности в сфере разоружения и нераспространения, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

«В жизни всё возможно», — цитирует Ульянова «Интерфакс» в среду.

Дипломат напомнил, что в октябре 2016 года Москва приостановила действие двустороннего соглашения по утилизации оружейного плутония, отметив, что уже «есть прецеденты».