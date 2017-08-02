2 августа в Башкирии появился троллейбус-музей, посвященный афганской войне, который в первом рейсе провез почетных пассажиров — вдов и матерей погибших в Афганистане.

На открытии присутствовал председатель совета ветеранов участников боевых действий в Афганистане БСК Радик Ишмуратов, который выразил благодарность руководству Башкирской содовой компании за поддержку в реализации идеи музея в транспорте. Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», по словам Ишмуратова, этот проект имеет большое значение для патриотического воспитания молодежи республики и города.

Патриотическим воспитанием совет ветеранов занимается уже давно и активно, подавая достойный пример новым поколениям. Участники проводят соревнования для молодежи, организуют военно-спортивные игры, а также осуществляют встречи памяти и, разумеется, помощь семьям погибших в горячих точках воинов.