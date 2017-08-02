Ответственность за нападение на шиитскую мечеть в городе Герат на западе Афганистана взяли на себя боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во вторник два террориста атаковали мечеть в Герате в момент, когда в ней собрались сотни верующих. Боевики застрелили охранников, а затем ворвались в здание, открыли огонь по прихожанам, бросили несколько гранат, после чего подорвали себя.

В результате нападения погибли 29 человек, 64 получили ранения.