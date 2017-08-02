Специальная служба по глобальному мониторингу новостных агентств и социальных сетей появится в США. О его создании заявили в министерстве военно-морских сил страны.

Отмечается, что анализ будет вестись сразу на 12 языках, включая русский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский и др. В задачи экспертов войдет мониторинг информации, которая поступает из основных соцсетей, а также с телевизионных и радиоканалов, новостных и корпоративных сайтов, форумов и блогов. Как сообщает телеканал «360», в ходе изучения находящейся в открытом доступе информации американские военные смогут получить большое количество данных о гражданах других государств. Таким образом, по информации из открытых профилей можно составить карту дислокаций военных частей, а также мест прохождения службы рядовых, офицеров, матросов и мичманов. На основании нахождения конкретного морского соединения можно составить разведкарту.

Политолог Дмитрий Евстафьев, в свою очередь, заявил, что подобным мониторингом американские военные занимаются на протяжении 20 лет. Ранее эта система была подконтрольной Агентству национальной безопасности и включала в себя прослушку телефонных разговоров, отслеживание SMS и интернет-переписки, сообщает RT.