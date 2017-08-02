Врачи подмосковной больницы, где сейчас находятся два тяжелораненых участника банды ГТА, опровергли информацию о смерти одного из них.

По словам медиков, появившиеся ранее в СМИ данные о смерти четвертого члена банды ГТА не соответствуют действительности.

«Двое пострадавших –– Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов –– остаются в подмосковной больнице. Их состояние оценивается как тяжелое», –– сообщил источник в медицинских кругах агенству ТАСС.