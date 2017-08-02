Население России с трудом верит в официальную статистику по инфляции в силу психологических особенностей восприятия динамики цен, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов.

В частности, по его словам, россияне машинально переносят инфляционные шоки предшествующих лет на текущий день, из-за чего им кажется, что цены всё еще растут столь же сильно. Кроме того, продолжил Морозов, люди склонны путать личную инфляцию с общей, поскольку отслеживают цены только на те товары и услуги, которыми пользуются ежедневно либо почти ежедневно.

«В то же время в реальности цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются», — цитирует anrt.info видеоролик главы департамента ЦБ.

По данным Высшей школы экономики, накопленная за время кризиса в России инфляция превысила 25%.