Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов попытался покончить с собой в суде после того, как накануне было принято решение о его депортации из России в Узбекистан. Об этом сообщил в среду его адвокат Даниил Хаймович.

По словам защитника Нурматова, который работал под псевдонимом Али Феруз, инцидент с его подзащитным произошел в коридоре суда, когда они ожидали копию постановления. Хаймович отвлекся, когда помощница судьи дала ему расписку, пишет «Новая газета».

По словам адвоката, Нурматов сказал: «Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан». Однако судебные приставы, которые находились рядом, тут же набросились на него и остановили, а затем на журналиста надели наручники и отвезли в спецприемник в Сахарово.

Худоберди Нурматов рассказал на заседании в Басманном суде во вторник, что проходил реабилитацию на протяжении долгого времени после пыток, которым подвергся в Узбекистане, передает BFM.RU.

Нурматов заявил также, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Напомним, Союз журналистов России может обратиться в СК РФ в связи с депортацией журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова.

«Мы сейчас размышляем над обращением в Следственный комитет, поскольку он попросил убежища — но не могу однозначно сказать», — заявил «Известиям» глава организации Всеволод Богданов.