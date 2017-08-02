Суд Брянской области вынес решение по делу 27-летней женщины, которая обвинялась в жестоком обращении с маленькой дочерью. Ее приговорили к трем годам колонии и штрафу в 10 тыс. рублей.

Факты издевательства над 5-летним ребенком были зафиксированы с августа 2016 года по январь 2017 года. Женщина запирала ребенка в подвале, выгоняла зимой в неотапливаемый коридор, избивала. В декабре мать несколько раз ударила девочку молотком за то, что та ела снег.

В январе женщина оставила ребенка у родственников и не хотела месяц забирать якобы из-за то, что на его содержание нет денег. В итоге девочкой занялись органы опеки и попечительства и установили у нее признаки обморожения, напоминает Интернет-газета «Брянские новости».