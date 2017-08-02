Московская прокуратура поручила провести проверку по факту нападения на корреспондента НТВ во время прямого эфира в Парке Горького, передает ведомство.

Предположительно нетрезвый мужчина ударил журналиста телекомпании НТВ Никиту Развозжаева во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. Полиция задержала мужчину, и он, по данным правоохранителей, не имеет никакого отношения к ВДВ. Хулигана доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Им оказался 32-летний москвич Дмитрий Орлов.

Пострадавшему корреспонденту была сразу оказана первая медицинская помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.