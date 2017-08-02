Борьба с терроризмом, ситуация вокруг Сирии и КНДР стали темами первой встречи постпреда России при ООН Василия Небензи с его американской коллегой Никки Хейли. Детали переговоров рассказал «Интерфакс» пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский.

«С обеих сторон была выражена надежда на укрепление взаимодействия между двумя делегациями, являющимися постоянными членами СБ, несмотря на непростой момент в истории двусторонних отношений», — сказал пресс-секретарь.

Ранее о знакомстве с Хейли рассказал журналистам сам Небензя. «Мы обменялись парой слов и встретимся позднее для предметного разговора», — сказал постпред.

Небензя был назначен постпредом РФ при ООН в июле этого года. Ранее он уже работал в Нью-Йорке — в 1996–2000-м дипломат был старшим советником в постпредстве.