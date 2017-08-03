В Сирии началось оформление третьей из четырех зон снижения напряженности — на севере провинции Хомс. Соглашение о ее создании имеется в распоряжении «Известий». Положения документа во многом соответствуют договоренностям по зоне деэскалации в пригороде Дамаска Восточной Гуте: прекращение огня, доставка гуманитарной помощи, нормализация повседневной жизни. Вместе с тем у этой зоны деэскалации есть и отличительная черта. Там будут созданы советы, куда войдут представители местного населения. Предполагается, что они будут осуществлять управление подконтрольными территориями. Как отмечают эксперты, усилия, направленные на прекращение огня и насилия на территории Сирии, дают свои плоды, а потому можно

говорить о скором начале полноценного политического процесса.

В соответствии с соглашением о формировании зоны деэскалации на севере провинции Хомс (есть в распоряжении «Известий») осуществлять управление на ее территории будут советы, куда войдут видные представители из числа местных жителей. Им предстоит координировать ситуацию на местах и помогать налаживать жизнь в своей провинции.

Кроме того, документ предусматривает прекращение боевых действий как со стороны правительственных сил, так и оппозиции, а также начало работы по очерчиванию конкретных границ зоны деэскалации . Оппоненты сирийских властей обязаны отмежеваться от «Джабхат ан-Нусры» и вести борьбу с ИГИЛ (деятельность обеих организаций запрещена в России). Соглашение предписывает доставку в зону снижения напряженности гуманитарной помощи и материалов, необходимых для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры .

Как сообщил 3 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российская военная полиция 4 августа установит два контрольно-пропускных пункта и три наблюдательных поста на границе зоны деэскалации. КПП развернут в районах Нарб-Нафса и Дуайр. Посты разместят в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери.

Зона деэскалации в Хомсе стала третьей по счету из четырех, которые необходимо оформить . Ранее, в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 7 июля, была достигнута договоренность о формировании первой зоны на юге Сирии, в районе Дераа. Уже 22 июля при посредничестве Египта заинтересованные стороны пришли к соглашению о формировании второй зоны в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

— Мы наблюдаем очевидный прогресс в деле прекращения насилия в Сирии, — прокомментировал «Известиям» ситуацию сирийский бригадный генерал в отставке Али Максуд. — Зоны деэскалации на юге и в Восточной Гуте успешно действуют. Там в целом соблюдается перемирие, и обстановка нормализуется. В этой ситуации логично не останавливаться и оформлять оставшиеся зоны: в Хомсе, а затем и в Идлибе. Это особенно важно, поскольку завершение этого процесса должно стать прологом для активизации переговоров в Женеве и в целом политического урегулирования сирийского кризиса.

Ситуация в провинции Хомс и одноименном административном центре на протяжении всего конфликта оставалась напряженной. Помимо боев между правительственными силами и оппозицией, там постоянно происходили стычки между оппонентами властей в Дамаске с одной стороны и террористами «Джабхат ан-Нусра» — с другой. Важным этапом в стабилизации ситуации в Хомсе стал вывод боевиков оппозиции и их семей из района Аль-Ваер — последнего, который они удерживали в административном центре провинции. Вооруженные группировки покинули его под надзором российской военной полиции 22 мая. С тех пор сирийская армия полностью контролирует Хомс. Это и стало дополнительным стимулом для оппозиции начать поиск компромисса.