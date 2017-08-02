Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев, ныне работающий с клубом ФНЛ «Олимпийцем, считает, что лимит на легионеров защитит российских футболист и позволит им вырасти в профессионалов.

Специалист указал на то, что в России пока не налажено «производство» игроков, поэтому лимит на легионеров отменять нельзя.

«Вот когда наши ребята начнут конкурировать между собой и биться за место в составе, вот тогда лимит можно отменять. Сейчас же нам просто необходимы ограничения на иностранцев», — сказал Писарев в интервью газете «Спорт-экспресс».

В случае отмены лимита, отметил тренер, в Россию хлынут «непонятные игроки из-за рубежа с непонятными историями и зарплатными ведомостями», что закроет дорогу российским футболистам в профессиональные клубы.

Ранее с критикой лимита на легионеров выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. Функционер подчеркнул, что конкуренция дает футболистам возможность расти, а ограничения являются глупостью.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram