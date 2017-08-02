Порядка 70 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения отремонтировали в Пензенской области. Работы проводились в рамках реализации государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2020 годы», сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства и дорожного хозяйства.

На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся еще 33 объекта. Их общая протяженность составляет более 150 км,

Отмечается, что подрядчики осуществляют работы в соответствии с графиком. В некоторых случаях работы ведутся с опережением графика и объекты сдаются раньше срока, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Основными видами работы дорожников является устройство выравнивающего слоя и слоя усиления, обустройство обочин и ремонт водопропускных труб.