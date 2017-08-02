По меньшей мере пять человек погибли в результате крупной автомобильной аварии с участием двух легковых автомобилей в Республике Дагестан, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«Трагедия произошла на автодороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сурикент сегодня примерно в 15:00 мск. Пять человек погибли при столкновении автомобилей LADA Kalina и ВАЗ-2111», — уточнил собеседник агентства.

По данным МВД, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа ГИБДД.