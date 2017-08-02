Суд в Великобритании признал виновными четырех членов так называемой банды мушкетеров в подготовке теракта. Подозреваемые отрицают свою вину и называют дело против них сфабрикованным.

В банду ходили Тахир Азиз, Навид Али, Мохибур Рахман и Хобаиб Хуссейн. Они были задержаны в августе прошлого года.

При обыске в машине одного из подозреваемых были обнаружены самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также нож с надписью «кафир» («неверующий»), передает Sky News.

В свою очередь, осужденные утверждают, что взрывное устройство в машину подбросили сотрудники британской службы безопасности МИ-5.

Спецслужбам известно, что ранее двое из «мушкетеров» — Хуссейн и Али — посещали Пакистан, где, как предполагается, должны были пройти подготовку у боевиков.