Директор Росгвардии Виктор Золотов опроверг информацию о том, что боец ОМОНа был ранен пулей, которая отрикошетила от стен здания Мособлсуда во время перестрелки.

«Преступники бегло вели огонь практически во все стороны. Они ранили сотрудника», ––сообщил Золотов. Кроме того, он отметил, что в нейтрализации подозреваемых участвовала не только Росгвардия, но и МВД.

«Мы всегда с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым решаем задачи рука об руку и с другими силовыми структурами и органами», –– отметил директор Росгвардии. Золотов подчеркнул, что ликвидация вооруженных преступников оказалась успешна благодаря совместным действиям конвоиров МВД и бойцов Росгвардии.