По последним данным, уже девять человек задержаны по подозрению в убийстве полицейских в Астрахани. Среди них есть жена боевика, убитого при отражении атаки.

Как сообщил адвокат одного из задержанных Марад Велиханов, все задержанные отрицают вину. Они говорят, что знакомы между собой, но знакомство произошло недавно, а о самом убийство они ничего не знают.

Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Пока не было официальных комментариев этой информации.

Как напоминает «Астрахань 24», 4 апреля сотрудники ДПС были расстреляны, после того как приехали оформлять аварию. Двое полицейских скончались от полученных ранений.

Позже были убиты предполагаемый лидер группировки и несколько нападавших.