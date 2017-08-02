Муниципальный служащий Нижегородской области подозревается в растрате бюджетных средств на сумму 140 тыс. рублей.

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции выявили незаконное начисление восьми окладов вышедшему на пенсию муниципальному служащему, сообщает ИА «НьюсНН».

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств. В данный момент сотрудники ведомств устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.