Образовательные учреждения Белогорска Амурской области начинают занятия по робототехнике. Основы конструирования будут преподавать в блоке дошкольного образования школы № 11. Детсадовцы получат навыки математики и счета, конструирования, первый опыт программирования и основ механики. Пока уроки будут платными и необязательными, в будущем планируется плату отменить.

Как передает ИА «Амур.инфо», с сентября робототехнику будут преподавать также в школе № 200. Учителя уже прошли курсовую подготовку. Планируется, что класс превратится в мини-конструкторское бюро. Руководство школы заказало пять комплектов на базе программирования и сочетания деталей. В дальнейшем эта дисциплина будет доступна также ребятам, которые только готовятся к поступлению в школу.