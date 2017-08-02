Российская сторона не видит смысла отказываться от сотрудничества с Соединенными Штатами по вопросам нераспространения, если оно приносит взаимную пользу и способствует укреплению мировой и российской безопасности, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в комментарии «РИА Новости».

По его словам, в подобных вопросах России следует ориентироваться в первую очередь на собственные интересы. «И если взаимодействие с США в каких-то областях, связанных с нераспространением, работает на укрепление международной и особенно российской безопасности, то отказываться от такого сотрудничества вряд ли имеет смысл», — считает Ульянов.