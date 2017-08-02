Власти Калининграда отключили в День Воздушно-десантных войск все фонтаны города в связи с проведением профилактических работ.

По данным городской администрации, профилактика фонтанов была запланирована заранее, и они снова заработают 3 августа. В мэрии отметили, что в Калининграде сегодня работают 12 фонтанов, передает «РИА Новости».

В УМВД по региону сообщили, что в день праздника не планировалось увеличивать число патрулирующих сотрудников. Стражи общественного порядка будут работать в штатном режиме.