Состояние здоровья корреспондента НТВ, избитого в парке Горького во время прямого включения, не вызывает опасений. Несмотря на это, журналист обратился за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент.

В пресс-службе телеканала рассказали, что хулиган, напавший на Никиту Развозжаева, был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящий момент правоохранители допрашивают хулигана, передает РИА «Новости».

В МВД подчеркивают, что мужчина «не имеет никакого отношения к ВДВ». По факту нападения на журналиста проводится проверка.

2 августа во время прямого включения из парка Горького, где проходит празднование Дня Воздушно-десантных войск России, неизвестный подошел к корреспонденту НТВ и стал нецензурно выражаться. Журналист попросил его не мешать съемках, после чего тот ударил его по лицу.