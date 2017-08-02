Пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу сообщила о том, что исполнявшие решение о выселении престарелой пары из захламленной квартиры судебные приставы обнаружили на месте истощенного пожилого мужчину, который не выходил из своей комнаты со времен Советского Союза.

С требованием выселить жильцов обратилось госучреждение «Жилищное агентство», которое обратило внимание судей на огромное количество мусора на жилплощади.

«Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в свое жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 м», — отметили в Федеральной службе судебных приставов.

Судебный пристав, принимая во внимание возраст должников и состояние женщины, пригласил на место бригаду врачей. Когда они вскрыли входную дверь квартиры, то обнаружили в одной из комнат истощенного пожилого мужчину — должника.

«В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР», — добавили в пресс-службе ведомства.