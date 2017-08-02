Ремонт дороги на западном обходе Ижевска завершится 15 сентября. На участке федеральной трассы применяется щебеночно-мастичная технология. Она на 25% дороже обычной, но стойкость покрытия намного выше.

В этом году в Удмуртии отремонтируют 54 км федеральных трасс, которые разделены на четыре участка. Два из них находятся в Игринском районе, один — в Завьяловском, а самый протяженный является западным обходом столицы региона. Как отмечает ИА «Сусанин», в республике уже готовы к эксплуатации 80% участков из списка на этот год.

Свыше 3 млрд рублей направят в 2017 году на ремонт и реконструкцию дорог в Удмуртии. Данная сумма запланирована с учетом средств из федерального бюджета. На ремонт участков федеральных трасс в республике Росавтодор выделит 537 млн рублей. Порядка 903 млн рублей выделят на ремонт сельских дорог, из которых 520 млн рублей — это средства из федерального бюджета. Остальную часть субсидий составят средства из бюджета республики.