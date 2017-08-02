Добыча мрамора в Италии
Работы, проводимые на вершине Апуанских Альп
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Мраморный карьер на горе Альтиссимо в Апуанских Альпах, Тоскана
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Вид на Альпы с мраморного карьера Червайоле
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Мраморная дорога, ведущая к карьеру
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Рабочие изучают залежи мрамора в карьере на горе Альтиссимо
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Белый скульптурный мрамор на горе Альтиссимо
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Подсобное помещение рабочих в карьере Червайоле
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Старое убежище на вершине горы Альтиссимо
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Бульдозер пытается поднять мраморную глыбу
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Рабочий в мраморном карьере
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Работник очищает мраморную скульптуру на заводе в Тоскане
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