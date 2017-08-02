1 август стало известно, что врач Синютин, который обвиняется в 37 эпизодах, связанных с педофилией, освобожден Рязанским областным судом через четыре года после заключения.

Оказалось, что бывший медик вышел на свободу еще в мае 2017 года, в связи с наличием у него болезни, включенной в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Сейчас он находится в Энгельсе и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Решение суда об освобождении осужденного возмутило не только общественность, но и рязанскую прокуратуру, которая внесла кассационное представление на решение апелляционной инстанции об освобождении Синютина. В данный момент решение отменено, а все материалы отправлены на новое рассмотрение, которое назначено на 21 августа.

Бывший заведующий терапевтическим отделением второй энгельсской поликлиники 24 октября 2017 года был приговорен Саратовским областным судом к 17 годам колонии строго режима. В его деле насчитывалось 37 эпизодов преступной деятельности, из них: 7 эпизодов развратных действий, 12 подстрекательств, 13 совершенных действий сексуального характера с угрозой применения насилия против несовершеннолетних и малолетних, один случай приготовления к совершению преступления, два вымогательства, а также распространение порнографии.