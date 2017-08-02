Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила о том, что правительство Германии считает сформированную на прошлой неделе по итогам прошедших в Венесуэле выборов Конституционную ассамблею (КА) нелегитимным органом власти.

«Избранное в таких условиях, без национального консенсуса, с применением силы, собрание с точки зрения федерального правительства не может претендовать на легитимность», — подчеркнула Деммер.

По ее словам, Николас Мадуро, объявив выборы в Конституционную ассамблею, пошел против воли своих граждан и в нарушение международных норма и правил.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в КА.