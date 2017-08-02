Четыре воспитанника новгородского спортивного интерната «Спарта» госпитализированы в инфекционную больницу. У них диагностирована острая кишечная инфекция.

Как сообщает Новгород.ру со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, случай массового отравления в интернате был зафиксирован в ночь с 28 на 29 июля. У всех заболевших одинаковые симптомы: рвота, понос и повышенная температура.

Сейчас в интернате проводятся проверки, оцениваются условия размещения детей, питания и питьевого режима. Опрашиваются сотрудники детского учреждения и сами воспитанники.

В ведомстве сообщили, что в клиническом материале одного из заболевших детей нашли аденовирус группы F, вызывающий гастроэнтерит.