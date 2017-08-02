Кабинет министров Молдавии объявил вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата, передает «РИА Новости». Такое решение было принято в среду на заседании правительства.

«Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — сказал глава внешнеполитического ведомства Молдавии в рамках заседания. Решение было поддержано большинством членов кабмина.

Ранее зампред российского правительства заявил, что молдавская сторона потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, когда сорвала встречу Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона.