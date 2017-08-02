Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая 2 августа на заседании комиссии, назвала ложью заявления экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана о том, что пройти фильтр он не мог, потому что не было «свободных» депутатов, которые могли бы поставить подписи в его поддержку. По данным ЦИК, более 700 муниципальных депутатов и глав районов на Урале не поддержали ни одного кандидата, причем к 91 народному избраннику никто даже не обратился с просьбой о поддержке.

По закону один муниципальный депутат имеет право поддержать только одного кандидата в губернаторы. Если он впоследствии окажет поддержку другому претенденту, подпись будет считаться недействительной.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которому избирком Свердловской области 31 июля отказал в регистрации на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов, в своем последнем интервью заявил, что для него не осталось «свободных» муниципальных депутатов.

— Математическое число [подписей муниципальных депутатов за других кандидатов] было уже выбрано — за несколько дней до того, как меня выдвинули, — сказал он. — Мне просто не оставили минимально нужного числа депутатов, с которыми я бы мог договориться, чтоб отдали свои подписи.

Согласно данным ЦИК (есть в распоряжении «Известий»), в Свердловской области для выдвижения в губернаторы нужно заручиться поддержкой 108–113 местных депутатов (или глав районов) из 55 муниципальных районов и городских округов (всего в регионе 73 муниципальных образования).

«По итогам предоставления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов и городских округов, представляющих 72 муниципальных района или городских округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы», — отмечается в материалах Центризбиркома.

Речь идет о тех, кто принял решение не поддерживать ни одного из кандидатов. Кроме того, «91 подпись осталась не востребована», то есть к этим людям никто не обращался с предложением поставить подпись за одного из претендентов на пост главы региона. ЦИК отмечает, что на момент выдвижения Евгения Ройзмана в губернаторы (23 июня 2017 года) число «вакантных» депутатских подписей было еще выше.