Министерство культуры запретило просмотр фильма «Гоголь. Начало» для зрителей младше 18 лет без сопровождения взрослых. В ведомстве решили, что картина по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» содержит большое количество откровенных и жестких сцен, сообщает ТАСС.

В пресс-службе телеканала ТВ-3, продюсеры которого занимались созданием фильма, рассказали, что картина выйдет в прокат 31 августа в двух версиях — режиссерской с меткой «18+» и версией для широкой аудитории «16+».

«В Министерстве культуры, которое выдает прокатные удостоверения, из-за обилия откровенных и жестких сцен «Гоголь. Начало» сравнили с «Дэдпулом». Нам такое сравнение льстит, особенно если учесть сборы последнего», — сказал агентству продюсер фильма Илья Бурец.

В сериале по мотивам рассказов Гоголя рассказывается история писателя и следователя, который расследует загадочные убийства девушек в селе. Главные роли исполнили Александр Петров и Олег Меньшиков.

В мае продюсер Александр Цекало, студия «Среда» которого занималась производством фильма, рассказал «Известиям», что «Гоголь» выйдет на мировой рынок и откроет туда дорогу другим российским кинопроектам.