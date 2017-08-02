Президент Филиппин Родриго Дутерте на конференции с сотрудниками национальных налоговых органов обрушился с резкой критикой в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына, назвав его «дураком» и «сукиным сыном».

«Это пухленькое лицо, которое кажется добрым. Этот сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой территорией. Это необходимо остановить, эту ядерную войну», — заявил Дутерте, его слова приводит Reuters.

Филиппинский политик также подчеркнул, что Ким Чен Ын — «дурак», если «играет с опасными игрушками».