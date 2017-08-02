Тамбовские дизайнеры вышли в полуфинал конкурса по разработке проекта обертки конфет «Москва». Свою работу представила рабочая группа Центра инноваций «Объединенных кондитеров» из Тамбова, Воронежа и Москвы. На проекте обертки в красно-золотых цветах выполнены логотип, шрифт, известные места и исторические здания столицы.

Как напоминает ИА «Онлайн Тамбов.ру», конкурс стартовал 1 июля. В нем могли принять участие студенты и представители дизайнерских сообществ. Всего было подано 118 заявок. Из них отобрали 12 лучших.

В итоге в полуфинал вышли проекты молодых специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Тамбова, Воронежа, Минска, Донецка и Краснотурьинска.

Проголосовать за работы можно на сайте «Активный гражданин». Победитель станет известен 6 августа. Его ждет денежное вознаграждение в 500 тыс. рублей.

А сами конфеты появятся к Дню города — 9 и 10 сентября.