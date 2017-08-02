Навыки стрельбы из огнестрельного боевого оружия и метания ножей продемонстрировал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на пограничной заставе недалеко от Ашхабада.

Туркменский лидер прибыл на заставу для того, чтобы осмотреть современную боевую технику в сопровождении руководства силовиков, сообщает телеканал «Звезда».

Бердымухамедов в ходе осмотра продемонстрировал точность стрельбы из пистолета и автомата, а также метание ножей. Кроме того, он провел короткий инструктаж для руководителей силовых ведомств.