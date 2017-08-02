Побег членов «банды ГТА» предотвратили силовики, обеспечивавшие безопасность на процессе по делу экс-главы города Миасс Виктора Ардабьевского, сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Дело экс-градоначальника и восьми предполагаемых членов его банды рассматривалось на третьем этаже, дело «банды ГТА» — этажом выше.

Подсудимые в лифте напали на двух конвоиров, завладели их оружием и избавились от наручников. Затем они вывели взятых в заложники полицейских в зал судебного заседания, где завершилось рассмотрение дела Ардабьевского.

«Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение», — приводит слова Осиповой РИА «Новости».

Она добавила, что правоохранители ликвидировали трех бандитов: Мамадчонова, Мирзошарипова и Субханова. Двое членов «банды ГТА» — Хасанов и Гулямов — были нейтрализованы. В результате перестрелки ранение получил сотрудник Росгвардии.