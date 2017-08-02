Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционного блока» украинской Рады Юрий Бойко выступил с инициативой о переформатировании Минских соглашений и создании новой дорожной карты в ходе последних телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки».

Последние переговоры президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии по урегулированию ситуации в Донбассе прошли в конце июля. Лидеры договорились о встрече внештатных советников в рамках «нормандского формата».

«Реальный механизм – это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение», - считает Бойко.