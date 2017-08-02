На 1 июля 2017 года объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей в банке «Крыловский», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, достигал 2,6 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, которую публикует регулятор. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам госстраховки (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 16 августа. По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Александра Сараева, вкладчики и ИП банка «Крыловский» получат до 1,9 млрд рублей.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Крыловский», так как его собственный капитал упал ниже минимально допустимого регулятором значения (300 млн рублей), а нормативы достаточности собственных средств снизились ниже 2%. В сообщении об отзыве лицензии ЦБ отметил, что банк проводил агрессивную политику по привлечению средств населения.

— Банк России неоднократно применял в отношении АКБ «Крыловский» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, — указал регулятор. — В ходе проведенной Банком России 26.07.2017 года ревизии касс ряда подразделений АКБ «Крыловский» выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала).

Банк «Крыловский» занимал 360 место в рейтинге российских кредитных организаций по активам (3,2 млрд рублей на 1 июля). Основным владельцем банка был Михаил Рузин, которому принадлежало 72,73% акций.

С начала 2017 года ЦБ отозвал лицензии у 33 банков, за 2017 год — у 97.