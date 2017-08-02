Заявления по ужесточению антироссийских санкций, поступающие из Вашингтона, носят противоречивый характер, констатируют в Кремле, и считают необходимым узнать, что об этом думает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, важно, что об этом думает президент США, и что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений, но пока вместе с вами мы не слышали таких заявлений», — цитирует Пескова BFM.RU.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал ранее сделанное заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Дональд Трамп не рад вероятным новым антироссийским санкциям. При этом американский вице-президент Майкл Пенс назвал их единым голосом конгресса и Трампа.

Трамп, по словам Тиллерсона, не был в восторге от законопроекта по санкциям против РФ, предложенного конгрессом, но, по всей видимости, готов подписать документ.

Напомним, новый законопроект предусматривает введение санкций в отношении различных отраслей экономики России. США будут выступать против газопровода «Северный поток-2». Он «оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность ЕС, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики», говорится в документе.

Также предлагается кодификация ограничений, которые уже действуют. Это лишит американскую администрацию возможности самостоятельно принимать решения о судьбе санкций, действующих в отношении РФ.