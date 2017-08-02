Пласидо Доминго сфотографировался в казахском национальном костюме
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго примерил казахский национальный костюм.
Артист опубликовал фото на своей странице в Instagram.
«Придерживаюсь местных традиций… удивительная страна Казахстан», — написал 76-летний тенор.
Согласно официальному сайту артиста, с 1 по 3 августа Доминго находится в Астане со спектаклем «Травиата».
Ранее во время визита в Астану в казахском национальном костюме сфотографировался американский актер Николас Кейдж. Снимок породил волну мемов в интернете.