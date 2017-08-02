Реставрация главного здания Академии художеств в Санкт-Петербурге обойдется в 92,5 млн рублей. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.

Как сообщает ИА «Невские новости», ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс для поиска подрядчика. Специалистам предстоит отреставрировать кирпичную кладку, камни, окна и двери, а также штукатурку и многое другое.

Начало работ определено датой заключения контракта, окончание — 1 ноября 2018 года. Прием заявок осуществляется до 21 августа.

Здание Академии художеств было построено в 1764–1789 годах по проекту французского архитектора Жан-Батиста Валлен-Деламота при участии русского архитектора Александра Кокоринова. Сооружение является одним из первых петербургских зданий, спроектированных по принципам классицизма.